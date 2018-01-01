Эксперты назвали 50 лучших песен 2017 года

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Музыкальные критики составили рейтинг из 50 лучших композиций ушедшего года. Список составлен обозревателями журнала Rolling Stone.
Рейтинг возглавила песня британца Гарри Стайлса Sign of the Times. Второе место досталось новозеландской певице Лорд с композицией Homemade Dynamite. На третьем месте – рэпер Кенрик Ламар с композицией Humble.
Также в топ-5 песен попали песни Bodak Yellow певицы Карди Би (Белкалис Альманзар) и Lights of Home группы U2.
Despacito исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки, Bad and Boujee (группа Migos и Лил Узи Верт), Feel It Still (рок-группа Portugal. The Man), Lust for Life (Лана Дель Рей и The Weeknd) попали в десятку лидеров.
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