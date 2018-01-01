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ЦИК принял документы у жены муфтия Дагестана

1 января 2018, 19:43

Айна Гамзатова выступает как кандидат-самовыдвиженец.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Сегодня Центральная избирательная комиссия РФ приняла у жены муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева Айны Гамзатовой документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах Президента России. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Гамзатова выступает как кандидат-самовыдвиженец. Ранее ее поддержала инициативная группа избирателей, собравшаяся в Махачкале.

Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать минимум 300 тыс. подписей избирателей. При этом в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей.

А. Гамзатова имеет высшее филологическое и юридическое образование. Литератор, член Союза журналистов России, советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, главный редактор журнала «Ислам». 


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