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Жена дагестанского муфтия намерена участвовать в президентских выборах

26 декабря 2017, 10:24

В Махачкале состоится собрание группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение Айны Гамзатовой на должность Президента страны.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Жена дагестанского муфтия Ахмада Абдулаева намерена участвовать в президентских выборах, сообщает «Интерфакс».

На этой неделе в Махачкале состоится собрание группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение Айны Гамзатовой на должность Президента страны.

46-летняя Гамзатова имеет высшее филологическое и юридическое образование. Член Союза журналистов России, писатель, советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, соучредитель благотворительного фонда «Путь», главный редактор журнала «Ислам».

Планируется, что до 5 января все необходимые документы, связанные с ее выдвижением, будут представлены в Центральную избирательную комиссию России.

 


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