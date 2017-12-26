Жена дагестанского муфтия намерена участвовать в президентских выборах

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Жена дагестанского муфтия Ахмада Абдулаева намерена участвовать в президентских выборах, сообщает «Интерфакс».
На этой неделе в Махачкале состоится собрание группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение Айны Гамзатовой на должность Президента страны.
46-летняя Гамзатова имеет высшее филологическое и юридическое образование. Член Союза журналистов России, писатель, советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, соучредитель благотворительного фонда «Путь», главный редактор журнала «Ислам».
Планируется, что до 5 января все необходимые документы, связанные с ее выдвижением, будут представлены в Центральную избирательную комиссию России.