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Ким Чен Ын выразил уверенность в невозможности США пойти войной против КНДР

1 января 2018, 14:48

Ким Чен Ын выразил уверенность в невозможности США пойти войной против КНДР «США следует знать, что ядерная кнопка – у меня на столе», – заявил лидер Северной Кореи.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). США не станут объявлять войну КНДР, так как должны помнить о «ядерной кнопке». Об этом в новогоднем обращении заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Интерфакс».

«США следует знать, что ядерная кнопка – у меня на столе. Вся территория США – в зоне досягаемости наших ядерных сил... США никогда не смогут начать войну против меня и моей страны», – цитирует Ким Чен Ына агентство Associated Press.

В ходе этого же обращения северокорейский лидер выступил за улучшение отношений с Южной Кореей и выразил желание отправить спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане.

Власти Южной Кореи поприветствовали заявление Ким Чен Ына, отметив, что успешный старт Игр будет способствовать установлению стабильности на Корейском полуострове.


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