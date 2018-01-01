В России запретили продавать слабоалкогольные энергетики

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В России запретили продавать слабоалкогольные энергетические напитки – с сегодняшнего дня за нарушение запрета грозит штраф. Об этом пишет «Российская газета».

Речь идет об энергетиках крепостью менее 15 процентов. Производить такие напитки разрешается лишь с целью экспорта за пределы России.

С 1 января вступил в действие и запрет на перевозку по стране немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. На тех, кто нарушит закон, могут наложить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А товар конфискуют.



Ранее Минфин РФ предложил запретить продажу газировки под видом шампанского.