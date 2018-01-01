Названа предварительная причина возгорания новогодней елки в Южно-Сахалинске

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Новогодняя елка, которая сгорела в ночь на 1 января на площади Ленина в Южно-Сахалинске, могла вспыхнуть из-за пиротехники. Об этом сообщается на сайте мэрии.

По данным городской администрации, инцидентом занимается комиссия по выявлению причин ЧП. Она и выдвинула основную версию – несоблюдение техники безопасности при запуске петард.

Пожар на площади случился во втором часу ночи. Новогодняя красавица сгорела полностью. В результате случившегося никто не пострадал.