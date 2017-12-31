Видео: в новогоднюю ночь сгорела главная елка Сахалина

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). В новогоднюю ночь, во втором часу ночи по местному времени, на площади Ленина в Южно-Сахалинске полностью сгорела главная елка Сахалинской области. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает «Интерфакс».

Искусственное дерево высотой 25 м сгорело полностью. Согласно предварительной версии, к возгоранию мог привести неаккуратный запуск пиротехники.

Инцидент произошел во время праздничных гуляний. В результате случившегося никто не пострадал.

Во время пожара ведущий мероприятия призывал участников празднества не поддаваться панике и продолжать веселиться.