Совет Федерации одобрил закон о десятилетнем сроке за телефонный терроризм

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы, пишет «Газета.ру».

Новые поправки предусматривают от 3 до 5 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. За аналогичные действия, совершенные с целью дестабилизации деятельности органов власти предусмотрено до 8 лет лишения свободы. До 10 лет лишения свободы грозит в случае, если ложное сообщение привело к смерти человека.

К объектам социальной инфраструктуры относятся больницы, клиники, школы, институты, детсады, торговые и офисные центры, банки, спортивно-оздоровительные учреждения, аэропорты, вокзалы и др.