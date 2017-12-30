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Среди заложников на почте в Харькове удерживаются двое детей

30 декабря 2017, 18:42

По данным Нацполиции Украины, злоумышленник удерживает в общей сложности 11 человек.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Захвативший отделение почты в Харькове держит в заложниках 11 человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщил начальник Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», – рассказал Бех.

Член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил: «В настоящий момент с ним ведутся переговоры, ему предлагается сдаться и отпустить заложников, если он этого не сделает, то могут быть предприняты меры силового захвата помещения, которые могут повлечь его ликвидацию».

По некоторым данным, злоумышленник преследовал цель ограбить отделение почты. 


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