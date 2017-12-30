В Харькове неизвестный захватил заложников на почте

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). В здании почты по улице Шевченко в Харькове неизвестный захватил заложников. Мужчина утверждает, что на нем находится взрывное устройство, и он готов его применить. Об этом сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало, передает ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду».

«По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15.20 о требованиях ничего не известно», – рассказал Тракало.

По словам спикера, число удерживаемых заложников пока также не известно.

На место происшествия выехало руководство полиции города, а также медики.