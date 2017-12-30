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Автор детективов Сью Графтон умерла в Калифорнии от онкологии

30 декабря 2017, 14:48 , Фото: abcnews

Автор детективов Сью Графтон умерла в Калифорнии от онкологии О смерти писательницы сообщила ее дочь Джейми Графтон.

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Американская писательница, автор детективов Сью Графтон умерла в Калифорнии на 78-м году жизни, сообщает RT.

О смерти писательницы сообщила ее дочь Джейми Графтон. На своей странице в Facebook она рассказала, что причиной смерти матери стало онкологическое заболевание, с которым она боролась два года.

Сью Графтон умерла в окружении семьи и любящего мужа Стивена. Смерть, по словам родственницы, для всех стала неожиданностью, хотя была неминуема. «Она чувствовала себя прекрасно несколько дней назад, но потом все стало развиваться стремительно», — сказано в сообщении.

Писательница прославилась циклами детективов из «алфавитной серии», написанных по принципу списка преступлений на каждую букву английского алфавита, в частности, «А» — значит «Алиби», «Б» — значит «Беглец». Последний роман Сью Графтон вышел в августе этого года.

Ранее сообщалось, что на 95-м году жизни скончалась американская актриса Роуз Мари.

 


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