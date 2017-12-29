На 95-м году жизни скончалась актриса Роуз Мари

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). На 95-м году жизни умерла американская актриса Роуз Мари. Она скончалась в Калифорнии. Об этом сообщается в официальном Twitter Мари.

«С разбитым сердцем сообщаем ужасно грустную новость, что наша любимая Роуз Мари ушла из жизни сегодня днем», — говорится в сообщении.

Актриса является номинантом на престижную премию «Эмми». Ее трижды номинировали за роль в ситкоме «Шоу Дика Ван Дайка».

Также в послужном списке Роуз Мари сериалы «Спецназ», «Ремингтон Стил», «Дымок из ствола», «Моя сестра Эйлин» и «Шоу Дорис Дэй». Она является обладательницей именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде.