В Казани открыта «горячая» линия по вопросам ежемесячных выплат на первого ребенка

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ запустило «горячую» линию по вопросам ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Ведомство публикует телефон для обращений: 8 (843) 557-19-36.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что получить консультацию по перечню документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, можно будет уже с 3 января 2018 года в учреждениях социальной защиты. В выходные дни специалисты будут дежурить с 9 до 14 часов.