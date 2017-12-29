Все новости Татарстан Россия

Общество

В Казани открыта «горячая» линия по вопросам ежемесячных выплат на первого ребенка

29 декабря 2017, 19:04

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ публикует телефон для устных обращений 8 (843) 557-19-36.
На ежемесячные выплаты при рождении первенцев Татарстану выделено 475 млн рублей
В Татарстане ежемесячные выплаты по рождению первенца получат 4,7 тыс. семей
Медведев назвал стимулирование рождения первенцев ключевой задачей
До 1 октября необходимо подать заявление об изменении набора социальных услуг
В Татарстане начинающие ветеринары будут получать ежемесячную доплату

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ запустило «горячую» линию по вопросам ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ведомство публикует телефон для обращений: 8 (843) 557-19-36.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что получить консультацию по перечню документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, можно будет уже с 3 января 2018 года в учреждениях социальной защиты. В выходные дни специалисты будут дежурить с 9 до 14 часов.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter