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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в петербургском магазине выросло до 18 человек

29 декабря 2017, 15:05

В стационарах города остаются 11 человек, пострадавших при взрыве самодельного устройства.

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Число пострадавших при взрыве в петербургском магазине «Перекресток» выросло до 18, передает РИА Новости.

Еще четыре пострадавших при взрыве в магазине обратились за медпомощью, трое доставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы. Накануне вечером власти Петербурга сообщали о 14 пострадавших, из которых восемь оставались в больницах. Таким образом в стационарах остаются 11 человек.

Самодельное взрывное устройство находилось в камере хранения магазина и взорвалось 27 декабря. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Идет расследование.


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