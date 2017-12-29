Число пострадавших при взрыве в петербургском магазине выросло до 18 человек

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Число пострадавших при взрыве в петербургском магазине «Перекресток» выросло до 18, передает РИА Новости.
Еще четыре пострадавших при взрыве в магазине обратились за медпомощью, трое доставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы. Накануне вечером власти Петербурга сообщали о 14 пострадавших, из которых восемь оставались в больницах. Таким образом в стационарах остаются 11 человек.
Самодельное взрывное устройство находилось в камере хранения магазина и взорвалось 27 декабря. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Идет расследование.