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Три человека ранены при взрыве в магазине в Петербурге

27 декабря 2017, 19:57 , Фото: соцсети и fontanka.ru

Три человека ранены при взрыве в магазине в Петербурге Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести.

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В камере хранения магазина «Перекресток» в торговом центре «Гигант Холл» на площади Калинина в Петербурге произошел взрыв сегодня вечером, три человека пострадали, сообщает издание «Фонтанка».

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести. Взрыв задел одну из касс в торговом зале. Конструкции здания, где находится магазин, не обрушились.

Представители X5 Retail Group, которым принадлежит магазин, подтвердили факт взрыва. Из магазина эвакуированы 50 человек посетителей и персонала. К месту происшествия прибыли представители экстренных служб.

В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв, трое пострадали

 


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