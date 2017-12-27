Три человека ранены при взрыве в магазине в Петербурге

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В камере хранения магазина «Перекресток» в торговом центре «Гигант Холл» на площади Калинина в Петербурге произошел взрыв сегодня вечером, три человека пострадали, сообщает издание «Фонтанка».

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести. Взрыв задел одну из касс в торговом зале. Конструкции здания, где находится магазин, не обрушились.

Представители X5 Retail Group, которым принадлежит магазин, подтвердили факт взрыва. Из магазина эвакуированы 50 человек посетителей и персонала. К месту происшествия прибыли представители экстренных служб.