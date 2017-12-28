Александр Перепелкин: «Мы разгромно проиграли третий сет, но потом вышли уверенными в себе»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Александр Перепелкин после победы своей команды в матче против московского «Динамо» отметил самоотверженную игру казанских волейболисток в защите. На своей площадке они обыграли москвичек в четырех сетах.

«Думаю, защитные действия игроков очень нравятся болельщикам, да и нам тоже. Защита – это показатель работы и лакмусовая бумажка настроя команды. Когда все бегут, летают, отдаются игра на все сто... Все видели, как достаточно высокая Наталья Маммадова играет в защите и летят стулья-столы. Это всех касается, естественно. Мы видим, как Маммадова творит чудеса в атаке и при этом пластается за каждым мячом в защите. Это работа на тренировках и понимание командой важности этого элемента», – отметил специалист.

По словам тренера, в перерыве между третьим и четвертым сетами тренерский штаб команды нашел для волейболисток нужные слова. «Были и тактические вещи, и психологические вещи – и то, и другое очень важно. Я считаю, что профессиональный спортсмен всегда должна быть актером и никогда не должен показывать, что что-то не так. Надо было заставить себя и через это актерство приобрести какую-то уверенность. Да, мы практически разгромно проиграли третью партию, но вышли на четвертую партию уверенными. Может быть, нам сначала это казалось, но потом мы пришли к этой уверенности. Василева? Элица – большая молодец: против нее соперник сегодня нашел противоядие, но она все равно переиграла блок. За счет своей высоты, техники она показала практически мужской волейбол – все по рукам, далекие блокауты. Она сегодня показала, что растет как игрок каждый день, каждую тренировку и каждый матч», – добавил Перепелкин.