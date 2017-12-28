Казанское «Динамо» победило в «эль-классико» женского российского волейбола

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» одержал победу в последнем матче уходящего года – в игре 11-го тура российского чемпионата казанские девушки обыграли «Динамо» из Москвы со счетом 3:1.



«Динамовское» противостояние болельщики называют «эль-классико» российского женского волейбола. Ведь именно эти команды в прошлом сезоне разыгрывали между собой «золото» чемпионата и Кубка России (финал этого турнира прошел в Казани ровно год назад). В этом году соперники также уже пересекались – в третьем туре национального чемпионата в Москве местное «Динамо» обыграло казанское и завоевало Суперкубок страны. Это поражения до сих пор оставалось единственным в пассиве подопечных Ришата Гилязутдинова, и своеобразный зуб на москвичек у казанских девушек наверняка имелся. Кроме того, игра имела еще и очень важное турнирное значение: при абсолютно равном количестве очков Казань и Москва занимали первое и второе место соответственно в турнирной таблице этого чемпионата. Ставки были очень высоки – победитель матча становился единоличным лидером женской Суперлиги.





Наставники обеих команд отправили с первых минут на площадку самые боевые составы. Главный тренер казанского «Динамо» выпустил в стартовой шестерке связующую Евгению Старцеву, блокирующих Анастасию Самойленко и Ирину Королеву, доигровщиц Элицу Василеву и Ирину Воронкову, диагональную Наталью Маммадову и либеро Екатерину Уланову. Московский визави Гилязутдинова Зоран Терзич ответил следующим составом: блокирующие Ирина Фетисова и Елена Гендель, связующая Вера Ветрова, доигровщицы Яна Щербань и Наталья Кроткова, диагональная Наталья Гончарова и либеро Екатерина Раевская.

Эту игру казанские девушки начали по-хозяйски (7:2), и во многом им помог блок: Королева и Самойленко на постоянной основе приносили очки своей команде. Москвички не обратили на это никакого внимания – следующий отрезок они выиграли со счетом 9:3 и на одно очко вышли вперед. К середине сета у Казани уже успели «постучаться» в блок и Самойленко, и Маммадова, и Воронкова: последняя, кстати, пару раз сплоховала еще и в защите. Преимущество Москвы начало расти (11:13), поэтому Гилязутдинов тут же воспользовался перерывом, чтобы встряхнуть своих подопечных. Это ему удалось великолепно – на подачу отправилась Самойленко, и с ее помощью хозяйки заработали три брейка подряд. Во многом благодаря именно этому рывку «динамовки» Казани имели двухочковый перевес ко второй технической паузе в сете. Сразу после перерыва им удалось еще более упрочить свой отрыв: Воронкова зарядила мощнейшую подачу, а ее подруги по команде были крайне внимательны на блоке, полностью прикрыв и Гончарову, и Кроткову. В итоге сошли с этой расстановки москвички при шести очках отставания, да и то после ошибки самой Воронковой – за время ее подвигов наставник гостей Зоран Терзич использовал оба тайм-аута, но так ничего и не добился. 21:15 в пользу Казани в концовке смотрелись практически как приговор. Окончательно добили Москву ошибки Кротковой и Щербань в атаке, чем с удовольствием воспользовались хозяйки и спокойно забрали первую партию.

Видимо, успех в дебютном сете не очень благотворно повлиял на подопечных Гилязутдинова – после перерыва к первой технической паузе они «летели» со счетом 3:8 и серьезными ошибками в приеме и атаке. Хозяйкам нужно было догонять, но они ко всему прочему начали ошибаться и на подаче: Воронкова отправила мяч в аут, Самойленко не смогла перебросить сетку. Выручила свою команду Маммадова – казанская диагональная сначала подала эйс, а затем загнала на высоченный блок Кроткову. Москвичка пробиться через двойной заслон не сумела и тут же уступила свое место Дарье Столяровой, которая в прошлом сезона защищала цвета казанского «Динамо». Перед вторым техническим перерывом цифры на табло стали равными (15:15) – это обещало жаркую концовку партии. Вирус отсутствия подачи, казалось, передавался воздушно-капельным путем: казанские девушки со временем наладили этот элемент, а у гостий поочередно провалили свои подачи Столярова, Фетисова и Гончарова. Перца в концовке второй партии было в избытке: сначала москвички рванули вперед и оторвались сразу на три очка. Чуть позже у Казани на подаче вместо Василевой появилась Ирина Филиштинская, тут же эйсом сравнявшая счет (21:21). Игра в итоге ушла на «больше-меньше», и там едва не оборвала все атака Королевой – линейный арбитр показал аут, но повтор подтвердил правоту казанской команды. При счете 25:25 навылет подала Воронкова, после чего хозяйки блоком закрыли атаку появившейся на площадке москвички Екатерины Любушкиной. Казань выгрызла сложнейшую партию и стала еще на шаг ближе к победе.

Третий сет хозяйки начали чуть суетливо, поэтому чаще ошибались: забуксовала в атаке Маммадова, немного задергались принимающие. У Москвы безошибочно работала Гончарова – за мини-отрезок она атаковала четырежды и забила все, в каждой из попыток изобретая новые сложности для соперников. Именно за счет полезных действий диагональной гостьи организовали преимущество в три очка, которое старательно берегли. После второго технического перерыва много крови своей бывшей команде и ее болельщикам попортила Столярова – на ее подаче москвички собрали несколько брейков и удвоили свой отрыв (12:18). Хозяйки, сильно уступая в счете, совсем поникли и не смогли вернуться в эту партию: гостьи отыграли один сет, и вся борьба в матче была впереди.

На старте четвертой партии представительницы Казани напрочь разбили соперниц: 8:3 к первому техническому, артобстрел на подаче от Маммадовой и два блока Самойленко на Гончаровой. Диагональная Москвы, впрочем, лидерскую роль не оставила и максимально подтащила команду в счете на своей подаче. Этого оказалось недостаточно – москвички играли настолько неудачно, что при счете 11:6 в пользу Казани Терзич использовал уже второй тренерский тайм-аут в сете. Перерывы наставника гостий вообще никак не повлияли на ход игры, и ко второй технической паузе отрыв хозяек стал двукратным (16:8). Москвички, казалось, выдохлись, и даже их капитан Гончарова уже не была так изобретательна в атаке, как раньше. У московских волейболисток не получалось ровным счетом ничего, вопрос о победителе игры окончательно был закрыт еще до финального свистка – преимущество подопечных Гилязутдинова в концовке партии все еще равнялось восьми очкам (21:13). Окончательно убедительный реванш Казани оформила ошибка Гончаровой: хозяйки взяли три очка и вышли в единоличные лидеры чемпионата страны.

Волейбол, женщины. Чемпионат российской Суперлиги сезона 2017/2018. 11-й тур.

«Динамо-Казань» – «Динамо» (Москва) – 3:1 (25:19, 27:25, 17:25, 25:16).