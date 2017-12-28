Зоран Терзич: «Надеюсь, мы встретимся с Казанью в финале чемпионата»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Зоран Терзич прокомментировал поражение своей команды в матче чемпионата страны против казанского «Динамо» – москвички на чужой площадке уступили со счетом 1:3.

По словам Терзича, главной причиной поражения стал недостаточный риск его подопечных в доигровке. «Казань выиграла заслуженно, потому что играла лучше сегодня. У нас не получилась атака в доигровке – это было для нас большой проблемой. Мы не рисковали в достаточной мере, надо было больше рисковать в таких ситуациях. Казань намного лучше играла в доигровке после плохого приема – Маммадова, Воронкова и Василева действовали лучше, чем мои крайние нападающие. Если хочешь выиграть, надо больше рисковать в атаке и на подаче. Концовка сета, возможно, стала переломным моментом – были ситуации, где можно было закончить партию в нашу пользу. При счете 1:1 играть было бы легче, и результат к концу игры мог быть другим», – подчеркнул специалист.

Также Терзич отметил, что казанское «Динамо» не сильно изменилось по сравнению с матчем за Суперкубок. «Практически ничего не изменилось. Прошло время, и Казань играет все лучше и лучше. Это нормально, надеюсь, что и у нас так будет. Тем, как мы работаем на тренировках, я очень доволен, но в игре иногда бывает по-разному. Казань – очень хорошая команда и организованный клуб, у них есть два хороших легионера. Очень тяжело играть с Казанью. Да, мы выиграли Суперкубок, но это было в начале чемпионата в октябре. Надеюсь, что мы встретимся с Казанью в финале плей-офф, и тогда будет очень тяжело», – добавил главный тренер московской команды.