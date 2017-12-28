Россия ввела для США ограничения в рамках Договора по открытому небу

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). С 1 января российская сторона прекратит действие некоторых договоренностей, связанных с облегчением наблюдательных полетов США в рамках Договора по открытому небу. Об этом предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Речь, в частности, идет об отмене ночевок на трех аэродромах при проведении полетов американской стороной, пояснила она.

«Исходя из принципов взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер», – подчеркнула Захарова.

Ранее Соединенные Штаты обвинили Россию в несоблюдении требований Договора по открытому небу и приступили к ответным мерам. В качестве таковых упоминалось ограничение полетов над Аляской и Гавайями. Этот шаг должен был стать ответом на ограничение РФ полетов над Калининградской областью.

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году в Хельсинки, Россия ратифицировала его в 2001-м. Его цель – обеспечить государствам-участникам возможность совершать облеты территорий друг друга для проверки мест дислокации войск. Сейчас его участниками являются 34 страны.