МИД назвал провокацией попытку атаковать российскую базу Хмеймим

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Попытка обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии была провокацией, организаторы которой надеялись помешать Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи должен состояться 29 – 30 января будущего года. Ранее от участия в переговорах отказался Комитет оппозиции Сирии, о чем сообщил представитель оппозиции на переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди.

Кроме того, российская сторона обеспокоена появлением у террористов новых вооружений, «которые позволяют им осуществлять подобные вылазки», заметила Захарова.

Представитель МИД также задалась вопросом, откуда боевики берут новые вооружения, и напомнила о сбитом из ПЗРК самолете L-39 Albatros ВВС Сирии.