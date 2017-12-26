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В Сирии боевики сбили военный самолет правительственных войск

26 декабря 2017, 20:17 , Фото: Соцсети

В Сирии боевики сбили военный самолет правительственных войск В результате атаки, которая произошла в окрестностях города Хама, погиб пилот.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В окрестностях сирийского города Хама боевики сбили военный самолет правительственных войск. В результате атаки погиб пилот, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.

По сообщениям в социальных сетях, речь может идти об учебно-боевом самолете чехословацкого производства L-39 Albatros. ВВС Сирии используют самолеты этой модели в качестве легких штурмовиков.

Ранее в Сирии представители РФ в комиссии по перемирию заявили о десяти зафиксированных нарушениях режима прекращения огня. Утверждается, что большая часть атак боевиков произошла в районах, контролируемых силами террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ – прим. Т-и).

Сейчас продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в Хаме и других провинциях.  


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