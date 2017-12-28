Рустам Минниханов: Татарстану интересен опыт Исламского банка Дубая по подготовке кадров

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Татарстан заинтересован в опыте Исламского банка Дубая по подготовке кадров. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с генеральным директором группы Исламского банка Дубая Аднаном Чилваном и управляющим директором банка Абдуллой Али Обейд аль-Хамли.

Встреча прошла после посещения лидером Татарстана Центра развития исламской экономики Дубая, сообщает пресс-служба главы республики.

Рустаму Минниханову рассказали о возможностях Исламского банка Дубая, его проектах и об имеющемся инструментарии, основных целях и задачах. Именно эта кредитная организация первой внедрила исламские инструменты финансирования, было отмечено в ходе разговора.

Стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая определит дальнейшие шаги по взаимодействию между соответствующими структурами Татарстана и Исламского банка Дубая.