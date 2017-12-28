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Рустам Минниханов заинтересовался созданной в Дубае стратегией развития исламской экономики

28 декабря 2017, 17:45 , Фото: http://prav.tatarstan.ru

Рустам Минниханов заинтересовался созданной в Дубае стратегией развития исламской экономики Документ направлен на определение ключевых показателей для мониторинга роста исламского финансирования, индустрии халяль и исламского образа жизни.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе посещения Центра развития исламской экономики Дубая ознакомился с разработанной в нем «Новой экономической стратегией на 2017 – 2021 годы» (Halal lifestyle). Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Документ направлен на определение ключевых показателей эффективности для мониторинга роста трех главных секторов исламской экономики: исламского финансирования, индустрии халяль и исламского образа жизни, включая культуру, искусство, моду, семейный туризм.

После презентации программы Рустам Минниханов обсудил ее основные принципы с министром экономики ОАЭ, председателем Центра развития исламской экономики Дубая Абдуллой Султаном бен Саидом аль-Мансури и генеральным директором центра Абдуллой Мухаммедом аль-Аваром.

В ходе беседы Президент РТ заметил, что исламский банкинг активно распространяется и занимает свою нишу в мировой экономике.

В ходе посещения центра для членов татарстанской делегации также были организованы адресные встречи, посвященные сельскому хозяйству, халяльной продукции, организации халяльного туризма, развитию индустрии халяль в сфере здравоохранения.

Центр развития исламской экономики Дубая был создан в конце 2013 года. Целью организации является превращение Дубая в столицу исламской экономики. 


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