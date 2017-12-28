Основной темой KazanSummit-2018 станет халяльный образ жизни

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Основной темой юбилейного, десятого по счету международного экономического саммита России и стран ОИС KazanSummit станет халяльный образ жизни.

Договоренность об этом была достигнута в ходе церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Группой стратегического видения «Россия – исламский мир» и Центром развития исламской экономики Дубая, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Документ подписали координатор группы стратегического видения Вениамин Попов и генеральный директор центра Абдулла Мухаммед аль-Авар. При этом присутствовали председатель группы стратегического видения, Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр экономики ОАЭ, председатель Центра развития исламской экономики Дубая Абдулла Султан бен Саид аль-Мансури.

Кроме того, стороны договорились о создании рабочей группы по подготовке дорожной карты по всем направлениям взаимодействия в части развития исламской экономики. Специалисты ОАЭ высказали желание оказать практическую помощь в организации тематических круглых столов в рамках KazanSummit-2018.

Центр развития исламской экономики Дубая начал свою работу в декабре 2013 года под руководством наследного принца Дубая и председателя Дубайского исполнительного комитета шейха Хамдана бен Мухаммеда аль-Мактума. Целью организации является превращение Дубая в столицу исламской экономики.