Учебный год в корпусах бывшего военного госпиталя КФУ начнет в феврале 2018 года

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Три корпуса бывшего военного госпиталя, расположенные по красной линии улицы Карла Маркса в Казани и переданные в августе 2016 года в управление Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, будут сданы после ремонтно-реставрационных работ в феврале будущего года. Тогда же в них стартует новый учебный год для студентов. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам года в ИА «Татар-информ» сообщил ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.

«Два здания готовы, сегодня уже завозится оборудование. Среднее здание, думаю, мы в феврале завершим. Сдадим его (военный госпиталь – прим. Т-и) к новому учебному году. Учебный год начнется после каникул – в феврале студенты начнут там учиться. Нужно перенести лабораторное оборудование, подписать в Министерстве культуры экспертный акт, что они удовлетворены, а сейчас идет экзаменационная сессия, поэтому мы пока ничего не отрываем. Все идет в плановом режиме», – пояснил Гафуров.

В переданных корпусах, как и сообщалось ранее, КФУ намерен открыть медико-санитарную часть с учебными аудиториями и экспериментальными операционными (в том числе – для крупных животных), а также стоматологическую клинику для казанцев.

Здания изначально строились именно как медицинский военный госпиталь. Корпус № 1 был построен в 1822 – 1828 годах по проекту архитектора Петра Пятницкого и представляет собой двухэтажное здание в стиле классицизма. Корпус № 2 (центральный, в котором капитальный работы еще ведутся) построен в 1842 – 1843 годах также по проекту Пятницкого. Корпус № 3 строился уже по проекту другого архитектора, Льва Хрщоновича, в 1872 – 1873 годах. Позже, в 1880-х, он был соединен переходом в стиле позднего классицизма с самым большим корпусом линии – вторым. Все три здания имеют статус объектов культурного наследия России, однако после того, как в 2012 году Казанский военный госпиталь был расформирован, четыре года они пустовали.

Во время пресс-тура весной 2017 года, с началом ремонтно-реставрационных работ на объектах, Ильшат Гафуров анонсировал начало учебного процесса в корпусах в сентябре 2017 года. Однако осенью работы были в самом разгаре, почти завершенным на тот момент был лишь один из корпусов (см. фоторепораж о реставрационных работах).

«У нас сроков не было. Мы сами себе сроки ставим, сами себе их продвигаем. Нам никто со сторон денег не давал. Да, есть определенная поддержка со стороны попечительского совета, но основная сумма – это заработанные университетом ресурсы. Когда деньги дают в качестве ФАИПов, федеральных адресных программ, тогда там есть сроки. А это заработанные ресурсы самого университета, которые мы вкладываем, поэтому никакого промедления нет», – прокомментировал сегодня ректор смещение сроков начала учебного процесса в корпусах.

Он также подчеркнул, что статус зданий как объектов культурного наследия привел к существенному удорожанию работ и стал одной из причин увеличения сроков.

«Это порядка 400 млн рублей, огромные средства. Если бы этот объект не был объектом культурного наследия, на 100 – 120 млн было бы удешевление. Но мы обязаны восстановить историческими все лесенки, даже люстры, которые там ставятся, мы должны согласовывать с Министерством культуры, двери… Так, мы запланировали обычные двери, а нам сказали, что должны быть такие, как в то время были. Мы получили удорожание и задержку, потому что такие двери надо специально изготовить, а для этого надо конкурсы проводить... Если бы без конкурса, наверное, было бы быстрее, но, может быть, и нарушений тогда больше бы было. Так что все идет в текущем режиме», – заверил И. Гафуров.

Кроме того, ректор КФУ пояснил, что оставшаяся территории парка за кампусами, переданными вузу, университету не принадлежит. Границей территории, находящейся в ведении КФУ, является внутренняя дорога вдоль корпусов. Однако вуз заинтересован в перспективе в сотрудничестве с инвестором, которому потенциально может быть передана оставшаяся часть территории военного госпиталя, чтобы совместными усилиями обустроить инфраструктуру, которой будут пользоваться студенты и преподаватели КФУ. Гафуров также пообещал, что весной будущего года территория КФУ будет благоустроена.

«Как только снег сойдет, все благоустройство мы проведем. И это будет один из объектов, которыми не только университет, но и казанцы смогут гордиться», – заверил ректор, подчеркнув, что несмотря на вырубленные, причем отнюдь не КФУ, деревья перед корпусами, в парке по-прежнему живут совы.