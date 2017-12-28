Минтруд РТ: Средняя заработная плата в Татарстане превысила 31,4 тыс. рублей

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Средняя заработная плата в Татарстане по итогам десяти месяцев текущего года составила 31 тыс. 481 рубль, что на 6,3 процента превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила в интервью ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Рост реальной заработной платы в этом году в республике составил 3,3 процента к аналогичному периоду прошлого года. Заработная плата в Татарстане колеблется в разрезе отраслей. Так, в добыче полезных ископаемых средняя заработная плата составляет 52 тыс. 578 рублей. При этом уровень оплаты труда в некоторых отраслях в 2,5 раза выше, чем в сельском и лесном хозяйстве», – рассказала она.

По мнению Зариповой, эта межотраслевая разница требует пристального внимания. В настоящее время специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с коллегами из Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ пошагово отрабатывают дорожную карту по повышению оплаты труда.