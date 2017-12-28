(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За прошлый год в Татарстане уменьшилось число безработных женщин и представителей молодежи. При этом молодые люди стали быстрее устраиваться на работу. Об этом рассказала в интервью ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Анализируя структуру безработицы, по итогам года мы увидели позитивный момент. В республике уменьшилось число безработной молодежи. Если данный показатель раньше достигал 20 процентов, то на сегодняшний день молодежь в структуре безработных составляет около 16 процентов», – отметила собеседница агентства.

Если раньше молодые жители Татарстана тратили на поиски работы примерно полгода, то сейчас это время сократилось до четырех месяцев. Именно за такой срок после обращения в службу занятости они трудоустраиваются.

Э. Зарипова отметила еще один позитивный момент на рынке труда. В республике стало меньше безработных женщин.

«Женщины тоже являются уязвимой категорией, поскольку в связи с рождением ребенка они бывают вынуждены уйти с рынка труда. В настоящее время женщины составляют 60 процентов от общего числа безработных в Татарстане. Однако их доля за год сократилась на 5 – 8 процентов», – добавила министр.

Согласно данным на 1 декабря, в службе занятости республики состоят на учете в качестве безработных 11,7 тыс. человек. На рынке труда насчитывается более 35 тыс. вакансий.