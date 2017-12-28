Путин пообещал постоянно поддерживать семьи погибших в Сирии военных

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения российских военных, задействованных в Сирии, пообещал оказывать постоянную поддержку семьям погибших. Вручение госнаград отличившимся в САР военнослужащим состоялось сегодня в Кремле, сообщает «Интерфакс».

«Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевых задач. Они погибли, защищая Россию. Их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили. Семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой», – заявил глава государства.

Затем в память о погибших Путин объявил минуту молчания.

На церемонии Президент также упомянул о взрыве в Санкт-Петербурге, назвав произошедшее терактом. Он также призвал главу ФСБ при поимке подозреваемых в атаке действовать решительно и ликвидировать злоумышленников, а не брать их в плен.