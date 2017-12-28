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Общество, Происшествия

Путин назвал взрыв в торговом центре Санкт-Петербурга терактом

28 декабря 2017, 10:45

В результате происшествия пострадали 13 человек.

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин назвал терактом взрыв в магазине «Перекресток» на территории торгового центра «Гигант Холл» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — заявил глава государства на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

Путин также сообщил, что попросил главу ФСБ Александра Бортникова при поимке подозреваемых в совершении атаки действовать строго в рамках закона, но при этом решительно.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в камере хранения в магазине вчера вечером. В результате происшествия пострадали 13 человек. 


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