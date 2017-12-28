При взрыве в «Перекрестке» в Петербурге пострадали 13 человек

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). По уточненным данным всего от взрыва в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Петербурге пострадали 13 человек, сообщает РИА Новости.

Пятеро пострадавших сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном состоянии, еще пятеро от госпитализации отказались.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что взрыв прогремел вчера вечером. По предварительным данным, взорвалось устройство, начиненное поражающими элементами, по мощности эквивалентное 200 граммам тротила.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».