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Политика

У Горловки начался обмен пленными между Украиной и ДНР

27 декабря 2017, 17:20

Некоторые лица, которые должны были быть освобождены, отказались возвращаться на территорию самопровозглашенных республик.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). На контрольно-пропускном пункте «Майорск» неподалеку от Горловки начался обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом сообщает украинское общественное телевидение Hromadske.tv.

ДНР должна передать Украине 58 удерживаемых лиц, Украина ДНР – 207. Однако украинская сторона намерена передать только 165 человек.

Остальные 42, по информации представителей Украины, либо отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, либо отказались возвращаться на территорию самопровозглашенной республики.

Ранее завершился обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой. Стороны передали друг другу 73 и 16 удерживаемых соответственно, передает «Интерфакс». 

Изначально украинская сторона обязалась передать 99 пленных, но некоторые из них были освобождены еще до обмена. На место обмена были доставлены 75 человек, но двое из них в последний момент отказались возвращаться на территорию ЛНР, пояснила представитель самопрозглашенной республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

Ранее предполагалось, что в общей сложности Украина вернет 304 удерживаемых, а ДНР и ЛНР – 74.


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