(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Стало известно расписание авиарейсов по маршруту «Бегишево» – Нижний Новгород. Перелеты будут осуществляться три раза в неделю на 17-местном двухмоторном универсальном самолете L-410. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

По вторникам и четвергам вылет из нижегородского аэропорта «Стригино» будет происходить в 8.00, прибытие в «Бегишево» – в 9.50, вылет из «Бегишево» – в 10.50 и прибытие в «Стригино» – в 12.40.

По воскресеньям самолет из «Стригино» будет вылетать в 17.40 и прибывать в «Бегишево» в 19.30, вылетать же из «Бегишево» – в 20.00 и прибывать в «Стригино» – в 21.50.

Рейс будет реализован в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок в Приволжском федеральном округе. Стоимость билета из Нижнекамска с учетом агентских сборов составит 4 тыс. 208 рублей.

Авиакомпания «Оренбуржье» приступает к выполнению полетов по маршруту Нижнекамск — Нижний Новгород с 11 января 2018 года.