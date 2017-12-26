В январе откроются авиарейсы из аэропорта «Бегишево» до Нижнего Новгорода

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). С 11 января 2018 года из «Бегишево» в Нижний Новгород откроются прямые авиарейсы. Пассажирские перевозки будет обслуживать авиакомпания «Оренбуржье», пишут «Челнинские известия».

По словам ведущего специалиста по авиационной деятельности аэропорта «Бегишево» Галины Шевкуновой, данное направление очень востребовано. В 2017 году другая авиакомпания уже выполняла рейсы в Нижний Новгород, 17-местные самолеты заполнялись полностью.

Билеты уже поступили в продажу. Стоимость билета составит 3900 рублей.

Планируется выполнять по три рейса в неделю.