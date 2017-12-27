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Набережные Челны впервые обошли Елабугу по объему инвестиций

27 декабря 2017, 17:37 , Фото: prav.tatarstan.ru

Набережные Челны впервые обошли Елабугу по объему инвестиций На достижение результата повлияло присвоение Автограду статуса ТОСЭР.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Набережные Челны впервые за десять лет обошли Елабугу по уровню привлеченных инвестиций. Об этом сегодня на заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ рассказала руководитель ведомства Талия Минуллина.

Заседание итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан «Об итогах деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год». Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин. Фото Марсель Бадыкшин

На достижение результата, по словам Минуллиной, повлияло присвоение Набережным Челнам статуса ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития – прим. Т-и).

Заседание итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан «Об итогах деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год». Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин. Фото Марсель Бадыкшин

«Набережным Челнам был присвоен статус ТОСЭР. Результат мы с вами можем видеть. Впервые за десять лет Набережные Челны обогнали по количеству инвестиций Елабужский муниципальный район. Конечно, по уточненным цифрам может что-то изменится к концу года, но даже промежуточные итоги уже говорят об эффективности инструмента, созданного для моногородов Российской Федерации», – констатировала глава АИР РТ.

Заседание итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан «Об итогах деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год». Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин. Фото Марсель Бадыкшин

Руководитель ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, комментируя результаты работы коллег из Набережных Челнов, отметил, что статус ТОСЭР позволяет успешно развивать экономику моногородов.

«Мы продолжаем развиваться и рады тому, что стали бенчмарком (ориентиром – прим. Т-и), на который необходимо равняться не только республике, но и стране», – добавил он. 


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