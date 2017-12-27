Алексей Песошин: Внешнеторговый оборот Татарстана за 2017 год вырос в 1,4 раза

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Внешнеторговый оборот Татарстана за 2017 год вырос в 1,4 раза. Об этом сегодня на заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Объем внешнего товарооборота достиг 16,7 млрд долларов США, отметил глава Правительства Татарстана.

Премьер напомнил, что объем инвестиций в основной капитал оценивается в 677 млрд рублей, что почти на 35 млрд выше прошлогоднего показателя.

За первые три квартала 2017 года объем инвестиций составил 318 млн долларов США, сказал Песошин. «Несмотря на текущую геополитическую обстановку, которая не самым лучшим образом сказывается на инвестиционной активности, мы сохранили партнерские отношения с зарубежными инвесторами», – добавил он.

Большое влияние на привлечение инвестиций оказывает создание ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития – прим. Т-и), уверен Премьер-министр РТ.

За 2017 год статус резидента ТОСЭР «Набережные Челны» получила 21 компания с общим объемом заявленных инвестиций в размере 24,6 млрд рублей.

На днях ТОСЭР были созданы еще в трех муниципалитетах Татарстана, напомнил А. Песошин. Благодаря этому у Нижнекамска, Зеленодольска и Чистополя появляются новые возможности для привлечения инвестиций, сказал он.