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Пленных из ДНР и ЛНР привезли на место обмена

27 декабря 2017, 13:18

Сегодня Киев передаст ополченцам 306 человек, а они — 74 человека.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Представители Киева доставили пленных к месту обмена в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленными самопровозглашенной Луганской народной республики Ольгу Кобцеву.

Обмен пленными в Донбассе должен состояться сегодня, 27 декабря. Киев передаст ополченцам 306 человек, а они — 74 человека, говорится в сообщении информагентства.

«Удерживаемые украинской стороной лица также прибыли к обговоренному ранее месту обмена», — сказала Кобцева.


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