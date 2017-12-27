Пленных из ДНР и ЛНР привезли на место обмена

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Представители Киева доставили пленных к месту обмена в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленными самопровозглашенной Луганской народной республики Ольгу Кобцеву.

Обмен пленными в Донбассе должен состояться сегодня, 27 декабря. Киев передаст ополченцам 306 человек, а они — 74 человека, говорится в сообщении информагентства.

«Удерживаемые украинской стороной лица также прибыли к обговоренному ранее месту обмена», — сказала Кобцева.