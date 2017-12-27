Президент РАН заявил о готовности встретиться с подписантами письма Путину

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Президент Российской академии наук Александр Сергеев готов встретиться с учеными, подписавшими открытое письмо Президенту РФ Владимиру Путину о спасении академической науки в стране.

Об этом он заявил журналистам по итогам совместного заседания президиума РАН и научно-координационного совета Федерального агентства научных организаций, передает ТАСС.

Ранее обращение 400 ученых, включая академиков и членов-корреспондентов РАН, к главе государства с просьбой вновь передать научные институты РАН из ведения ФАНО опубликовала газета «Коммерсантъ».

Сергеев заметил, что это обращение неравнодушных людей, которые «действительно переживают за судьбу нашей науки, за судьбу Академии наук». По его мнению, раз письмо подписало такое число исследователей, то он готов с ними встретиться и даже обязан сделать это.

Президент РАН сказал, что видел послание еще до публикации и обратил внимание на то, что не может согласиться с некоторыми аргументами его авторов, включая тезис о снижении финансирования российской науки.

При этом он назвал само появление письма «несвоевременным совершенно», так как документ разжигает конфронтацию между РАН и ФАНО, которые якобы вышли из «этапа мирного сосуществования» и стремятся перейти к «конструктивному сосуществованию».

О своем согласии с президентом РАН заявил и глава ФАНО Михаил Котюков. Он также указал на свою готовность принять участие во встрече, если его на нее пригласят.