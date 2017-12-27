Ученые попросили Путина спасти академическую науку в России

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Четыреста ученых, включая академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук, попросили Президента РФ Владимира Путина спасти академическую науку в России. Их открытое письмо опубликовала газета «Коммерсантъ».

В своем обращении исследователи заявили, что в результате попыток реформировать РАН «создана громоздкая и неработающая система управления наукой», причем «весь стиль и методы работы ФАНО (Федерального агентства научных организаций – прим. Т-и) объективно направлены на разрушение науки как таковой».

Выходом ученым видится срочное изменение статуса РАН и научных институтов, возвращение последних под руководство академии. В дальнейшем, по их мнению, следует увеличить финансирование академической науки и пересмотреть его структуру, воссоздать научную аспирантуру, вывести академическую наук из-под юрисдикции Минобрнауки.

И если эти шаги требуют времени и средств, то «решение главной проблемы – возвращения научных институтов в РАН – требует лишь Вашей (Президента России – прим. Т-и) политической воли», заметили исследователи».

«Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный Президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира», – предупредили подписавшие послание.

Позднее некоторые из числа подписантов заявили, что не ставили свои подписи под открытым письмом. Президент РАН Александр Сергеев пообещал дезавуировать фейковые подписи, передает РИА «Новости».

Закон «О реформе РАН» был подписан главой государства 27 сентября 2013 года. Согласно новелле, институты академии были подчинены Федеральному агентству научных организаций.