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Общество, Культура

СМИ: Олег Табаков перестал узнавать окружающих

27 декабря 2017, 16:23

Медики пояснили, что артист не реагирует на внешние раздражители.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Народный артист СССР Олег Табаков пришел в сознание, но перестал узнавать окружающих. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Медики пояснили, что актер не реагирует на внешние раздражители.

Ранее сообщалось, что Табакова ввели в состояние искусственной комы, чтобы уменьшить нагрузку на ослабевшие органы. Состояние пациента при этом оставалось стабильно тяжелым.

Актера доставили в больницу 27 ноября. Родственники объясняли госпитализацию разными причинами – от зубной боли до планового обследования. Позже Табакову провели операцию по трахеостомии и подключили его к искусственной вентиляции легких.

 


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