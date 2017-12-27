СМИ: Олег Табаков перестал узнавать окружающих

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Народный артист СССР Олег Табаков пришел в сознание, но перестал узнавать окружающих. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Медики пояснили, что актер не реагирует на внешние раздражители.
Ранее сообщалось, что Табакова ввели в состояние искусственной комы, чтобы уменьшить нагрузку на ослабевшие органы. Состояние пациента при этом оставалось стабильно тяжелым.
Актера доставили в больницу 27 ноября. Родственники объясняли госпитализацию разными причинами – от зубной боли до планового обследования. Позже Табакову провели операцию по трахеостомии и подключили его к искусственной вентиляции легких.