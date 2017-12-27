Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Госпитализированного актера и режиссера Олега Табакова ввели в состояние искусственной комы, пишут «Известия» со ссылкой на РЕН ТВ.

В данный момент актер пребывает в состоянии медикаментозной седации, уточнили врачи. Такая мера необходима, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов.

Ранее сообщалось, что состояние Табакова остается стабильно тяжелым.

Актера доставили в больницу 27 ноября. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». Табакову провели трахеостомию и подвели к аппарату искусственной вентиляции легких.