(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Республика Татарстан по итогам 2017 года получит 677 млрд рублей инвестиций. Об этом на заседании коллегии Агентства инвестиционного развития региона сообщила руководитель ведомства Талия Минуллина.

Более половины всех инвестиций составляют собственные средства предприятий республики. «Даже в непростых экономических условиях предприятия Татарстана продолжают реализовывать инвестиционные программы», – подчеркнула докладчик.

Крупнейшим государством-инвестором остается Турция, хотя общий объем капиталовложений этой страны снизился почти в два раза. Это связано с ухудшением геополитической ситуации, пояснила Минуллина.

Сейчас доля Турецкой Республики в структуре инвестиций в Татарстан составляет примерно 30 процентов, еще три года назад этот показатель превышал 70 процентов, добавила руководитель АИР РТ.

Второе место по размеру инвестиций занимает Великобритания. По словам Минуллиной, это связано с использованием инвесторами развитой финансовой системы этой страны, а не с активностью собственно британских бизнесменов.

В общем объеме инвестиций в республику значительную долю занимают Германия и США (более 10 процентов). Чуть меньше в Татарстан вкладывали Чехия, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Казахстан и ряд других стран.