В Татарстане ежемесячные выплаты по рождению первенца получат 4,7 тыс. семей

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В 2018 году примерно 4,7 тыс. татарстанских семей будут назначены ежемесячные выплаты по рождению первенца. Такой прогноз сделала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В 2017 году в Татарстане родились 18 тыс. 53 первенца. Родители 4243 из них могли бы претендовать на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, поскольку их доход соответствует требованиям новой программы», – отметила спикер.

Однако право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие либо усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. Для участниц программы установлены обязательные условия. Мать и ребенок должны иметь гражданство РФ и постоянно проживать на территории страны. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на II квартал 2017 года.

«Об этой выплате было объявлено месяц назад, 28 ноября. Основной рост рождаемости первых детей мы ожидаем в республике к осени 2018 года. Основной целевой аудиторией данной программы являются студенческие и молодые семьи с низким доходом», – пояснила Зарипова.

Размер ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка в Татарстане в 2018 году составит 8 тыс. 490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике на II квартал 2017 года.