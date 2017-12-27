Путин подал в ЦИК документы для выдвижения на выборы Президента РФ

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Действующий глава государства Владимир Путин лично подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах Президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин идет на выборы как кандидат-самовыдвиженец. Вчера его поддержала инициативная группа избирателей из 668 человек, среди которых были политические, общественные и культурные деятели.

В частности, за выдвижение нынешнего российского лидера выступили командир атомной подводной лодки Сергей Новохатский, врач Софья Войтко, фехтовальщица Софья Великая, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев и глава организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать минимум 300 тыс. подписей избирателей. При этом в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей.