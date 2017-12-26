Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина в президенты

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Инициативная группа избирателей сегодня поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах Президента России в 2018 году. Собрание состоялось в московском парке «Россия – моя история» на ВДНХ, сообщает ТАСС.

В поддержку выдвижения Путина выступили академик РАН Павел Логачев, командир атомного подводного крейсера Сергей Новохатский, врач Софья Войтко, фехтовальщица Софья Великая, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев и глава организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Документы от инициативной группы будут направлены в ЦИК. После этого представитель кандидата Путина сможет открыть счет для специального избирательного фонда и начать сбор подписей. Поскольку Путин идет на выборы как самовыдвиженец, ему придется собрать 300 тысяч подписей (не более 7,5 тысячи в каждом регионе).