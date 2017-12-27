Видео: Вышку в Нижнекамске превратили в новогоднюю елку высотой в 65 этажей

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Телевизионную вышку высотой 196 м в Нижнекамске переоборудовали в самую высокую новогоднюю елку Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Елка представляет собой расцвеченную металлическую конструкцию в 65 этажей. Иллюминация привлекает горожан своей продолжительностью – по четыре минуты светится серпантин, мерцают звездочки, новогодние каскады и гирлянды из огоньков.

Праздничная иллюминация появляется на телевышке регулярно: на Новый год – елочка и олени, на День влюбленных – гигантское сердечко, на День России – государственный флаг и так далее.

Осуществить проект по иллюминации телевышки предложили сами нижнекамцы и реализовали его к 50-летию города в 2016 году. Его автором выступил бывший главный инженер проектно-конструкторского центра нефтехимиков Юрий Новик.