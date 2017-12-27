Наталия Фишман пообещала привезти в Казань выставку художников-передвижников

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Помощник Президента РТ, куратор республиканской программы «Благоустройство парков и скверов РТ» Наталия Фишман на брифинге в Кабинете Министров РТ анонсировала проведение в Казани в 2018 году выставки художников-передвижников из собрания Третьяковской галереи.

В уходящем году в столице РТ с оглушительным успехом в Центре «Эрмитаж-Казань» прошла выставка «Гений века», напомнила Фишман.

«Такого еще не было – по посещаемости эта выставка побила все рекорды. Это новые стандарты работы с посетителями, совершенно другой подход к оформлению пространства. Еще несколько выставок из собрания Третьяковской галереи мы проведем в 2018 году, в том числе приедут художники-передвижники. Поговорим о Булате Галееве (родоначальник отечественной светомузыки, руководитель СКБ в Казанском авиационном институте, после в НИИ «Прометей» при КНИТУ-КАИ им. Туполева и АН РТ – прим. Т-и)», – пообещала Наталия Фишман.

Передвижники – это члены объединения российских художников, возникшего в последней трети XIX века и называвшегося Товариществом передвижных художественных выставок. До 1923 года участники сообщества, по сути представлявшего кооператив, организовывали передвижные выставки, активно занимались просвещением, параллельно реализуя свои произведения.

Оформление выставки «Гений века» стало весной 2017 года эталоном презентации дизайнбюро на Международной выставке архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА-2017». На примере Казани основатель компании-оформителя Агния Стерлигова рассказала о музейном буме в потребности дизайна экспозиций.

