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В казанском парке «Калейдоскоп» весной оборудуют «Логово дракона»

26 декабря 2017, 17:00 , Фото: Ильнар Тухбатов

В казанском парке «Калейдоскоп» весной оборудуют «Логово дракона» Новый игровой комплекс станет продолжением благоустройства детского пространства, заложенного в 70-х годах стройотрядами.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Весной 2018 года в казанском парке «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой оборудуют новый игровой комплекс «Логово дракона». Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ помощник Президента республики Наталия Фишман.

Благоустроенное общественное пространство было представлено и открыто в День города и РТ 30 августа. Как призналась Фишман, объект был сложным в реализации.

«Он был построен еще в 70-х годах стройотрядами. Жители выступали категорически против каких-либо иностранных персонажей, поэтому мы всех их убрали из концепции и по максимуму сохранили то, что было в парке изначально. Сейчас там есть привычный, но значительно обновленный лабиринт, качели, жирафы и так далее. А весной здесь появится еще и игровой комплекс "Логово дракона"», – сказала Фишман.
 


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