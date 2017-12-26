В казанском парке «Калейдоскоп» весной оборудуют «Логово дракона»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Весной 2018 года в казанском парке «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой оборудуют новый игровой комплекс «Логово дракона». Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ помощник Президента республики Наталия Фишман.

Благоустроенное общественное пространство было представлено и открыто в День города и РТ 30 августа. Как призналась Фишман, объект был сложным в реализации.

«Он был построен еще в 70-х годах стройотрядами. Жители выступали категорически против каких-либо иностранных персонажей, поэтому мы всех их убрали из концепции и по максимуму сохранили то, что было в парке изначально. Сейчас там есть привычный, но значительно обновленный лабиринт, качели, жирафы и так далее. А весной здесь появится еще и игровой комплекс "Логово дракона"», – сказала Фишман.

