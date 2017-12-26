Все новости Татарстан Россия

Общество, Актуальная урбанистика Татарстана

В Бавлах намерены установить памятник новогодней комедии «Елки»

26 декабря 2017, 16:46

По словам Наталии Фишман, идея понравилась продюсеру фильма Тимуру Бекмамбетову.
Фишман в свой день рождения попросила вместо цветов помочь бездомным животным
Студенты КГАСУ помогут экономно тратить госбюджет на формирование комфортной городской среды
Фильм «Время первых» первыми посмотрели на борту МКС
В Набережных Челнах после реконструкции открыли парк Победы
В Вильнюсе может появиться памятник радиоприемнику VEF

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). В Бавлах планируется установить памятник новогодней комедии «Елки». Таким заявлением заинтриговала сегодня помощник Президента РТ Наталия Фишман журналистов на брифинге в Кабинете Министров РТ «О результатах развития общественных пространств в Татарстане в 2017 году».

«В Бавлах, ставших известными на всю страну благодаря фильму "Елки", мы хотим установить памятник этим "Елкам". Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов уже заинтересовался этой идеей», – сказала Фишман.

В городе происходит действие первой части новогодней комедии «Елки», героиня которой решила воспользоваться разницей в часовом поясе с Уфой.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter