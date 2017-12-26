В Бавлах намерены установить памятник новогодней комедии «Елки»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). В Бавлах планируется установить памятник новогодней комедии «Елки». Таким заявлением заинтриговала сегодня помощник Президента РТ Наталия Фишман журналистов на брифинге в Кабинете Министров РТ «О результатах развития общественных пространств в Татарстане в 2017 году».

«В Бавлах, ставших известными на всю страну благодаря фильму "Елки", мы хотим установить памятник этим "Елкам". Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов уже заинтересовался этой идеей», – сказала Фишман.

В городе происходит действие первой части новогодней комедии «Елки», героиня которой решила воспользоваться разницей в часовом поясе с Уфой.

