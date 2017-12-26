Травматологи Татарстана призвали запретить катание детей на ледянках и «плюшках»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Катание детей с горок на «ватрушках» и ледянках нужно запретить, поскольку это опасно для здоровья. Популярная зимняя забава может привести к переломам позвоночника, предупредил родителей заведующий кафедрой травматологии и ортопедии КГМА Игорь Панков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Это очень серьезная проблема. Катание на ледянках и "плюшках" очень часто приводит к тяжелым травмам позвоночника у детей. Много ли ребенку надо? Он сидит на ледянке, его позвоночник расслаблен. Для травмы достаточно небольшого удара. Эти вещи нужно запрещать. Хорошо, если это дойдет до чиновников», – отметил эксперт.



Игорь Панков пояснил, что после катания на ледянке через некоторое время у ребенка могут появиться боли в грудном отделе позвоночника. Родители на эти жалобы могут не обратить внимания.

«Сейчас вместо ледянок появились "плюшки", а это очень опасная вещь. Их нужно запретить. Сначала у ребенка появляются боли, усталость. К врачу в первые дни после травмы никто не обращается. Как правило, в таких случаях у ребенка ломаются сразу 2 – 4 позвонка», – добавил представитель КГМА.