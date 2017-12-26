Пострадавших в ДТП в Татарстане людей эвакуируют на вертолетах

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Пострадавших в ДТП в Татарстане людей, получивших тяжелые травмы, эвакуируют на вертолете. Они попадают в травмоцентр буквально за 20 минут. Об этом сообщил 26 декабря на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный травматолог РТ Сергей Кривошапко.

«Чаще всего люди получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях. В республике работает 21 травмоцентр на трассах. Тяжелобольные за 20 минут доставляются в травмоцентр на вертолете. Благодаря этой работе нам удалось снизить показатель смертности от травматизма в результате ДТП», — сказал эксперт.

Система эвакуации пострадавших в ДТП вертолетным транспортом в республике работает с февраля 2015 года. Бригады Республиканского центра медицины катастроф находятся в режиме круглосуточной готовности. В работе используются вертолеты МИ-2 и МИ-8.